FOOTBALL: Infantino dit avoir discuté de la coopération avec la FIFA avec Macky Sal

Le président de la FIFA, Gianni Infantino déclare avoir discuté avec le président de la République, Macky Sall, de ‘’la coopération’’ entre le Sénégal et l’instance dirigeante du football mondial. ‘’J’ai été ravi de rencontrer le président du Sénégal, M. Macky Sall, pour discuter de la collaboration entre la FIFA et son beau pays, qui consiste à utiliser la popularité du football pour améliorer les conditions de vie et promouvoir la prise de conscience sociale’’, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Gianni Infantino précise que leurs discussions ont eu lieu à New York, où le président Sall prend part à la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies. Il dit avoir pris la mesure de la passion des Sénégalais pour le football à l’occasion de sa visite au Sénégal lors de l’inauguration, le 22 février 2022, du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. ‘’J’ai été témoin de la passion pour le football au Sénégal lorsque j’ai assisté à l’inauguration officielle du Stade du Sénégal à Diamniadio l’année dernière et j’espère que davantage des filles et des garçons auront la chance de vivre leurs rêves grâce au football dans un avenir proche’’, a-t-il dit. Il a adressé ses remerciements au président Sall et à tous les membres de la Fédération sénégalaise de football pour leur ‘’engagement actif dans le programme Forward de la FIFA’’. Forward de la FIFA est un nouveau programme d’investissement lancé par la FIFA, pour ‘’permettre aux associations nationales de bénéficier de ses investissements sous forme de coûts opérationnels et sous forme d’investissements’’.