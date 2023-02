FC Lorient : Bamba Dieng lâche ses vérités après son départ de l’OM

Après de multiples rebondissements et un mercato hivernal très agité, l’OM a finalement cédé Bamba Dieng au FC Lorient. Interrogé à ce sujet, l’attaquant sénégalais a tenu à mettre les choses au clair… Déjà au cœur de très nombreuses rumeurs lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng a encore fait parler de lui à l’occasion de la fenêtre hivernale. Convoité par la Premier League et notamment par Leeds et Everton, l’attaquant sénégalais de 22 ans s’est finalement envolé pour la Bretagne où il a signé un contrat de 4 ans et demi avec le FC Lorient. Et le nouveau buteur des Merlus n’a pas tardé pour faire ses débuts. Entré en jeu en seconde période (69e) lors de la défaite des siens face au Stade de Reims, «Bambagoal» a définitivement lancé son aventure lorientaise. Interrogé par Ouest France, Dieng est d’ailleurs revenu sur les derniers mois compliqués, passés sur la Canebière. Entre blessure, désaccord avec le staff marseillais et transfert avorté, le jeune attaquant a, en effet, connu beaucoup de péripéties. C’est d’ailleurs en raison d’un prétendu problème au genou que le deal avec l’OGC Nice avait échoué l’été dernier. Recalé lors de la visite médicale, l’intéressé n’a, cependant, pas souhaité en dire plus. «Je ne veux pas revenir là-dessus», a tout simplement lancé Dieng.