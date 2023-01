Everton : Frank Lampard limogé !

Le technicien anglais Frank Lampard n’est plus manager d’Everton. Il a été limogé après la défaite du club, samedi dernier contre West Ham sur la marque de 2-0, informe Sky Sport. Les Tofees sont sur un dynamique de 6 défaites et 2 nuls en championnat. Ils sont actuellement classés 19e de Premier League. Le technicien anglais, arrivé sur le banc d'Everton il y a près d'un an, a un triste bilan de 15 victoires, 9 matchs nuls et 26 défaites en 50 matchs sur le banc des Tofees.