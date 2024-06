Euro 2024 : Gros coup dur pour l'Allemagne, qui annonce un forfait de taille

L'Allemagne de Julian Nagelsmann va devoir se passer des services du jeune milieu de terrain du Bayern Munich, Aleksandar Pavlovi?. La sélection allemande a confirmé la nouvelle annoncée un peu plus tôt dans la journée par Sky Germany. Blessé depuis plusieurs jours, le footballeur n'aura pas la possibilité de récupérer avant les deux derniers matches de groupe. Le joueur de 20 ans souffre d'une amygdalite et ne pourra pas tenir sa place pour ce qui devait être son premier Euro. Il sera remplacé par l'un des tauliers du Borussia Dortmund, Emre Can. L’Allemagne, pays hôte, ouvre les hostilités ce vendredi à 19h contre l'Ecosse.