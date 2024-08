États-Unis - Un Sénégalais tue sa soeur et son frère avant de se suicider : Le récit d’un drame inouï

Seneweb révélait, hier, que trois Sénégalais ont été retrouvés morts aux États-Unis. On en sait plus sur ce drame horrible. Cette famille sénégalaise résidait à Albuquerque, ville située dans l’État du Nouveau Mexique, au sud-ouest du pays. D’après les premiers éléments de l’enquête de la police locale, un Sénégalais de 22 ans a abattu sa sœur âgée de 20 ans et son petit-frère (17 ans). Il les a tués d’une balle à la tête avant de retourner l’arme contre lui. Les trois corps inertes ont été retrouvés dans la résidence sise à Pennsylvania Street par la police, dimanche, peu après 23h (heure locale). Chaque corps portait une blessure par balle à la tête Une enquête a été ouverte par la police d'Albuquerque pour déterminer le mobile exact de cette tuerie.