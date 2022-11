Escroquerie à Thiès : La police saisit une grosse somme d'argent sur un Camerounais

Un ressortissant camerounais a été présenté hier mardi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès. Cet escroc notoire a fait des victimes dans la cité du Rail. Suite à une dénonciation, le bourreau des gérants de bureaux de change a été arrêté par les policiers du commissariat central local, selon une source de Seneweb proche du parquet. Le modus operandi de l’escroc consistait à entrer dans un bureau de change pour simuler un échange de billets en euro contre des francs CFA. Puis l'escroc va renoncer quelques instants plus tard, avant d'emporter une partie de l'argent de sa proie. Mais l'une de ses victimes avait alerté ses collègues sur la démarche délictuelle de cet escroc. Ainsi, le ressortissant camerounais a été interpellé en possession de 2 200 euros au marché central de Thiès, par les limiers. Il ressort de l'enquête que l’escroc est entré au Sénégal par voie terrestre et logeait dans un hôtel de la place. A la suite de à son arrestation, les limiers de Thiès ont effectué une perquisition à son domicile à Dakar où un montant de 4 millions F CFA a été découvert, selon une source de Seneweb. Les 2 200 euros et les 4 millions F CFA ont été mis sous scellé au commissariat central de Thiès. D'après les résultats de la réquisition adressée à la Bceao de Dakar, tous ces billets sont authentiques.