Erling Haaland choque toute l’Angleterre, l’Arabie saoudite va piller le FC Barcelone

Erling Haaland impressionne encore l’Angleterre, le FC Barcelone va se faire dépouiller et l’Olympique Lyonnais savoure sa qualification en Coupe de France, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Haaland était déchainé Pluie d’actions et de buts hier soir en 8es de finale de FA Cup entre Manchester City et Luton Town ! Les Cityzens ont vu grand car ils se sont largement imposés (6-2) avec un grandissime Erling Haaland ! Le Norvégien a réalisé une performance XXL avec un quintuplé. L’autre grand bonhomme de cette soirée, c’est Kevin De Bruyne, qui lui, a claqué 4 passes décisives. Mais c’est bien le buteur mancunien qui fait les gros titres des journaux du pays ce matin à l’image du Daily Star qui s’amuse en reprenant le célèbre slogan : «five guy» ! «Haaland, affamé, s’offre un festin de buts», analyse le tabloïd. Le Daily Express aussi s’amuse de cette performance et titre que c’était un «Haaland d’abondance», hier soir. «L’attaquant réalise un fantastique quintuplé, Man City se déchaîne et reste en course pour le triplé», juge également le média. Enfin, le Daily Mail estime que Manchester City a mis «six coups au compteur» pour tenter d’expliquer la violence de cette prestation des hommes de Pep Guardiola. «5 buts de Haaland. 4 passes décisives de De Bruyne… Manchester City met Luton en déroute en FA Cup», écrit le quotidien et c’est le moins que l’on puisse dire ! Le Barça tremble pour ses stars Au FC Barcelone, plusieurs dossiers chauds sont sur le feu, notamment le mercato estival qui se profile. Et les Blaugranas vont avoir fort à faire cet été pour se renforcer et surtout dégraisser pour rester dans les clous du fair-play financier de la Liga. Pour rester compétitifs, les Barcelonais vont devoir aussi retenir certains de leurs éléments les plus importants de l’effectif, mais comme le placarde Mundo Deportivo, il y a «une menace venue d’Arabie» pour les stars catalanes ! «La riche ligue saoudienne, qui a déjà tenté Raphinha, fera une nouvelle offre cet été. D’autres stars du Barça, comme Ter Stegen et Lewandowski, sont également visées.» Reste à connaitre la position du club et de son futur entraîneur… Car là aussi, c’est un sujet récurrent avec le départ programmé de Xavi en fin de saison. Les dirigeants blaugranas s’activent et comme l’annonce Sport sur sa Une : «Les contacts débutent. Le Barça progresse dans le recrutement d’un nouvel entraîneur et a déjà une idée claire des entraîneurs disponibles qui pourraient s’intégrer dans le nouveau projet. De Zerbi, s’il est libéré, est le favori, et les coachs allemands occupent une place importante dans la liste finale avec Nagelsmann, Flick et Tuchel.» Affaire à suivre ! L’OL peut s’offrir une folle fin de saison En France, on connait le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, c’est l’Olympique Lyonnais. Embarqués dans une saison galère, les Gones sont en train de remonter la pente et peuvent s’offrir une fin d’exercice réussie. Et cela commence avec la qualification obtenue hier soir face à Strasbourg. Les Lyonnais peuvent remercier leur gardien, Lucas Perri comme le placarde le quotidien local Le Progrès sur sa Une ce matin. «Face à Strasbourg, l’OL a longtemps buté. À égalité (0-0) à la fin du temps réglementaire, les deux adversaires ont joué la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France aux tirs au but. Servis par un premier arrêt de Lucas Perri, les Lyonnais l’emportent 4 tirs au but à 3.» Dans ses pages intérieures, L’Équipe estime qu’«au bout de l’ennui, il y avait tout de même la demi-finale» pour les Lyonnais et c’est bien là le principal !