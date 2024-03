Equipe nationale du Sénégal : Le Comex prolonge Aliou Cissé jusqu'en 2025

En conclave hier, jeudi, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Comex) a confirmé Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal jusqu'à la CAN Maroc 2025. Le technicien sénégalais qui n'a pas atteint ses objectifs, d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 et conserver le titre de champion d'Afrique, fixés à l'heure de renouveler son contrat le 11 novembre 2022, va pour autant conserver son poste. Selon L’Observateur qui cite une source interne, certains fédéraux ont émis des réserves sur les capacités d'Aliou Cissé à mener de nouvelles campagnes sur le banc de l'équipe nationale, le vote a penché à sa faveur. Grâce à cette prolongation de plus d'une année, Aliou Cissé battra le record de longévité d'un sélectionneur à la tête d'une Equipe africaine (10 ans). Il devra, par ailleurs, insuffler un souffle nouveau à l'équipe nationale afin de la hisser au plus haut niveau. La nouvelle mission du sélectionneur champion d'Afrique 2021 débutera par les rencontres amicales prévues le 22 mars prochain contre le Gabon et le 26 mars face au Bénin, à Amiens.