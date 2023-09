Enseignement supérieur : vers la digitalisation du service des bourses

Un protocole d’accord a été signé entre la Direction des bourses et la Société Sénégal numérique SA (SENUM SA) pour la digitalisation des services des bourses, a appris l’APS sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Divers aspects relatifs à l’audit du système d’information, aux outils de travail, à l’hébergement de données et la mise à disposition des centres Sénégal Services sont prévus dans l’accord, souligne le texte. Le ministre de l’Enseignement Supérieur qui a assisté à la cérémonie de signature a assuré que d’autres directions du ministère pourraient travailler avec Sénégal Numérique pour la digitalisation de leurs services.