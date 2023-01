Enfants tués « par leur tante » à Tivaouane : Nouveau rebondissement dans l’enquête

Une femme nommée Wouly Sankharé et âgée de 36 ans est suspectée dans la mort de deux enfants, son neveu B. M. Faye (5 ans) et sa nièce K. Diagne (6 ans). Le premier nommé a été retrouvé mort au fond d’un puits à Thiande Fall (Tivaouane) trois jours après le signalement de sa disparition. Le 1er janvier passé, dans la même localité, la fillette de 6 ans, K. Diagne, a été retrouvée morte à quelques mètres du puits. La petite avait la tête complètement fracassée en plus de présenter plusieurs blessures sur le corps. Le dossier connait un nouveau rebondissement. Selon Libération dans sa parution de ce vendredi, l’enquête ouverte par la police a accablé Wouly Sankharé qui a été déférée au parquet, hier pour les meurtres de B. M. Faye (3 ans) et de K. Diagne (6 ans). Lors de son interpellation, la mise en cause a été surprise en train de laver un tee-shirt pour faire disparaître des traces de sang. Deux témoins oculaires ont mis les enquêteurs sur la piste de la présumée meurtrière qui avait aussi menacé la grand-mère des victimes. Le journal conclut que l’enquête a révélé une affaire de jalousie qui a viré au double drame sanglant. Ces deux meurtres crapuleux sont liés et pour cause. Les deux enfants vivaient chez leur grand-mère qui avait leur garde. Leur tante, qui vivait partiellement dans le domicile, a été arrêtée et placée en garde à vue depuis le 2 janvier dernier.