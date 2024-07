Enfants morts dans une voiture : ce que l’on sait de l’horreur de Thiaroye-Sur-Mer

Après Keur Mbaye Fall, la commune de Thiaroye-Sur-Mer est secouée par la mort d’enfants dans des conditions troubles. Deux garçons de 5 ans, D. Diop et M. Amar, et une petite fille de 4 ans, M. N., ont été retrouvés morts dans un véhicule en panne. La découverte macabre a été faite au quartier Santhiaba, signale Les Échos, qui donne l’information. Tout comme à Keur Mbaye Fall où les interrogations ont fusé à la suite de la mort de deux garçons dans des circonstances similaires, les victimes de Thiaroye-Sur-Mer, qui habitaient la même maison, étaient d’abord portés disparus. « Tout commence dans la matinée du mardi [de la semaine dernière] vers les coups de 11 heures. Sur commission de leurs proches, les enfants quittent la maison familiale et se rendent chez leur tante maternelle, qui vit seule dans une chambre au quartier Issa Diop », relate le journal. La même source précise que « les gamins étaient envoyés comme d’habitude pour porter le repas de midi à la vieille dame ». Ce sera la dernière fois que leurs proches les verront vivants puisque, poursuit le quotidien d’information, « les marmots tardent à rentrer et commencent à inquiéter les membres de la famille ». Ces derniers étaient loin de s’imaginer le pire, annoncé le journal : « Ils font du porte-à-porte et fouillent de fond en comble le quartier. La disparition mystérieuse des bambins devient le sujet de discussion de la population locale. Les commentaires fusent de partout. Certains habitants fustigent avec véhémence le comportement des parents des enfants. » Les victimes seront finalement retrouvées le lendemain vers 8 h 30 par un vigile du parking auto du quartier. D’après Les Échos, « ce dernier, qui faisant sa ronde matinale, s’est arrêté net en hurlant de stupeur lorsqu’il aperçoit à l’intérieur d’une voiture en panne les trois enfants allongés sur le siège arrière ». Le vigile alerte le voisinage. Une foule se masse autour de la scène d’horreur avant l’arrivée des pandores de la Brigade de gendarmerie de Thiaroye. Ces derniers n’ont pas tardé à actionner la police scientifique, qui fouille la scène avant l’évacuation des corps sans vie par les sapeurs pompiers. Le propriétaire du véhicule a été identifié et auditionné, même si « la thèse du décès par asphyxie consécutive à un manque criard d’oxygène » est privilégiée, avancent des témoins, rapporte le quotidien d’information : « Les portières du véhicule n’étant pas fermées à clef, les enfants ont dû s’y engouffrer pour une partie de jeu. Ils se seraient ensuite retrouvés coincés à l’intérieur, ignorant sans doute le système de déverrouillage ou d’ouverture des portières. »