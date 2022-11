Emprisonnement de Pape Alé Niang : la LSDH appelle à la réforme de la justice Sénégalaise

La Ligue Sénégalaise des droits humains livre son point de vue sur l’arrestation du journaliste Pape Alé Niang, placé sous mandat de dépôt hier. Sur Iradio, son président, Alassane Seck, déplore la façon humiliante dont il a été arrêté. En conséquence, il appelle à la réforme de la justice sénégalaise pour éviter que le juge soit obligé de suivre le réquisitoire du procureur « On peut déplorer la façon de faire, la manière. Je veux dire la forme d’arrestation. On a pu constater cette forme d’humiliation, d’arrêter quelqu’un qui est connu, on connaît son adresse, son domicile et à la limite ses bureaux. Qu’on puisse l’arrêter en plein dimanche et en pleine rue. Cela pose problème sur le plan des principes. Nous pensons que sur la réforme, il y a beaucoup à dire », a relevé Alassane Seck. Selon ce dernier l’Etat est devenu « un Etat répressible qui ne fait plus dans le respect des droits de la personne humaine ». Parlant du fond du dossier, il préconise une réforme qui n’oblige pas le juge à mettre une personne en prison quel que soit le réquisitoire du procureur. « Dans le fond, c’est tout à fait discutable, parce que comme, on peut le constater dans notre code. Notre justice a besoin d’être réformée parce qu’aujourd’hui, si c’est le procureur qui est le maître des poursuites fait un réquisitoire qui oblige le juge à mettre en prison quelqu’un, c’est tout à fait déplorable », a argumenté le Président de la LSDH. Compte tenu de tout cela, cette organisation regrette qu’en 2022 que tout dépend encore du bon vouloir du procureur pour ne pas dire de l’Exécutif qui lui donne des ordres. La LSDH plaide pour que le juge ait la latitude d’apprécier en dernier ressort. C’est un autre débat qui est ouvert.