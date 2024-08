Émigration irrégulière : la Marine secourt 41 migrants dont 12 Sénégalais au large du Maroc

La Marine sénégalaise a secouru 41 réfugiés en détresse au cours d'une mission de sauvetage, a informé, la direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) sur X (anciennement Twitter). Il s’agit de 41 migrants clandestins, dont 12 sénégalais, 28 maliens et 1 ivoirien, ont été débarqués par le patrouilleur WALO à la base navale de Dakar, ce 28 août vers 1700, renseigne la DIRPA. La direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées informe que cette opération a été liée au navire ALKHUDAIR STAR, qui avait repéré une embarcation en panne et dérivant au large du Maroc. Selon la DIRPA, le « PHM Walo (patrouilleur haute Mer Walo) a fait jonction pour récupérer les migrants ».