Électricité à Touba : Inauguration du Poste 225/30kV pour soulager les populations

"La mise en fonction du poste 225/30kV permet au Sénégal de tendre un peu plus vers la souveraineté énergétique afin de réduire l'importation des énergies fossiles", a informé, lundi, le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop lors de l'inauguration de l'infrastructure qui porte le nom de Cheikh Mouhamadou Faddal Mbacké. Ce deuxième poste à hauteur de Touba a été financé à près de 70 milliards de francs CFA avec le concours de Eiffage et du gouvernement français. Abdou Lahad Ka, maire de Touba, a accueilli avec satisfaction le nouveau poste, situé à Ndindy, puisque "35% des habitants de (la ville sainte) n'ont pas accès à l'électricité". Serigne Bass Porokhane, représentant le khalife général des Mourides, ainsi que Papa Toby Gaye, Directeur général de Senelec, faisaient partie, entre autres, des personnalités présentes.