Élection au Conseil de la FIFA : Me Augustin Senghor rate le coche, avec 13 voix

Ce mardi, la Confédération africaine de football (CAF) a procédé à l’élection de ses membres du Comité exécutif et de ses représentants au Conseil de la FIFA. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, fort de son expérience reconnue et de son dévouement au développement du football africain, ambitionnait légitimement de rejoindre cette instance prestigieuse, à l’échelle mondiale. Pourtant, la journée ne lui a pas souri. Avec seulement 13 voix, il échoue à décrocher un siège, loin derrière le grand vainqueur, Fouzi Lekjaa, qui s’impose avec 49 voix.