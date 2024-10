École de police de Kaolack : les policiers stagiaires sans salaire depuis sept mois

Selon Source A, les pensionnaires de la 49e promotion des sous-officiers de police de Kaolack sont sans salaire depuis sept mois. Celui-ci est de 153 000 francs Cfa, selon le journal. Qui signale que les policiers stagiaires concernés sont en formation depuis le 4 mars dernier. Source A déclare avoir essayé de recueillir la réaction de police. Sans succès. «Celle-ci avait promis de nous revenir, mais plus de dix jours après, elle n’a fait aucune réaction», rapporte le quotidien d’information. En plus de leurs salaires qui ne sont pas tombés, les pensionnaires de la 49e promotion des sous-officiers de police dénoncent des brimades qu’ils auraient subies au cours de leur formation. Guy-Marius Sagna s’était emparé du sujet, promettant de saisir le gouvernement à ce propos. «Les élèves-policiers sont victimes de blessures causées par leurs encadreurs, d’injures et d’intimidations, avait récemment pointé le député sortant dans un post Facebook. Trois à quatre élèves de cette promotion ont été tellement giflés que cela leur a causé des problèmes auditifs. D’autres ont été bastonnés par leurs encadreurs jusqu’à l’évanouissement.»