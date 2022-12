Drame au marché de Mbour : Consternation et désolation chez les familles de Ndiaga Ndiaye et Ngagne Cissé

Au lendemain du meurtre de Ndiaga Ndiaye, consternation et désolation se lisent sur les visages. A la maison mortuaire au quartier Thiocé Est Escale, des bâches sont dressées chez les Ndiaye. Des va-et-vient incessants sont notés. Familles, amis et proches du défunt n'arrivent toujours pas à expliquer le sort tragique qu'ils vivent depuis hier. Marié et père de deux enfants, Ndiaga Ndiaye est décrit par sa famille et les proches comme une personne polie, courtoise, disponible, respectueuse, travailleuse, aimante et pieuse. Ses amis trouvés sur place déplorent l'insécurité qui prévaut dans la ville. Face à cette perte, ils ruminent leur colère par rapport à la façon dont Ndiaga Ndiaye a été tué. Chez Ngagne Cissé, le décor et les sentiments sont les mêmes. Le défunt, commerçant marié et père d'un enfant avait un projet de voyage vers le Canada. Selon sa mère Mbathio Mboup, Ngagne devait partir cette semaine. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Située sur la Rn1, la maison des Cissé pleure un fils qui était soutien de famille. "Son père est devenu aveugle et j'ai pris en main les charges familiales. Ngagne m'aidait à faire face aux dépenses de la maison. Il me soutenait beaucoup et je nourrissais beaucoup d'espoirs en lui", confesse une mère au cœur meurtri. Les dépouilles des défunts sont attendues par leurs familles et leurs amis pour les accompagner à leur dernière demeure.