Dr. Nafissatou Diouf, l’ex-DG de la TDS convoquée par la Brigade de recherches

Ce mardi 11 juin 2024, Dr Nafissatou Diouf a été convoquée à la brigade de recherches. Selon les limiers, l’ancienne directrice de la Télédiffusion du Sénégal. S.A (TDS) figure sur la liste des personnalités devant restituer un véhicule de la présidence. Selon un journaliste de Iradio, la concernée conteste fermement cette accusation, affirmant qu’elle n’a jamais travaillé à la présidence. Début avril 2024, les autorités sénégalaises nouvellement élues ont décidé de rationaliser les moyens de l’État et de récupérer tous les biens appartenant à l’État. Elles ont ainsi appelé solennellement toutes les personnes ayant occupé des postes, qu’il s’agisse de ministres, de directeurs ou de simples fonctionnaires, et ayant bénéficié d’un véhicule de fonction, à le restituer volontairement. À défaut, les autorités se réservent le droit de récupérer ces biens, éventuellement avec des sanctions. La semaine dernière, l’ex-ministre conseiller de l’ancien président Macky Sall, Oumar Sow, avait publiquement annoncé qu’il détenait encore un véhicule de fonction. Il avait précisé que ce véhicule se trouvait toujours à son domicile et qu’il n’était pas de son ressort de le rendre, invitant les autorités à venir le récupérer elles-mêmes. Oumar Sow avait également mentionné avoir dépensé beaucoup d’argent pour ce véhicule et que Macky Sall envisageait d’offrir ces véhicules à toute personne capable de les entretenir techniquement. Cependant, le décret de Macky Sall, selon Oumar Sow, n’avait jamais été publié, sans qu’il en explique la raison.