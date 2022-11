Disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou : Seydi Gassama exige une enquête transparente

L’annonce de la disparition de l’Adjudant-Chef Didier Badji et du Sergent Fulbert Sambou, a choqué certains citoyens. Le coordonnateur d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama exige que les familles des victimes soient associées à l’enquête pour une grande transparence. « L'enquête sur la disparition de l'Adjudant-chef Didier Badji de la gendarmerie nationale et du Sergent Fulbert Sambou du renseignement militaire doit se faire dans la plus grande transparence. Les familles doivent être associées à la procédure », fait savoir Seydi Gassama. Ce dernier estime, sur Twitter, que «les familles, et leurs avocats, doivent pouvoir participer à toutes les étapes de la procédure y compris l'identification des corps retrouvés et l'autopsie pour déterminer les causes des décès ». Pour rappel, le parquet avait sorti un communiqué, le lundi 21 novembre, pour annoncer la disparition d’un gendarme et d’un militaire. Certains de leurs effets personnels avaient été retrouvés au Cap Manuel. Deux corps sans vie ont été repêchés sur le même site, ce mercredi 23 novembre, sans beaucoup plus de précision sur leurs identités, mais il s'agit probablement de ceux des disparus.