Disparition : Jean-Marie Le Pen, figure historique de l’extrême droite française, est mort

Jean-Marie Le Pen, figure de l’extrême droite française et finaliste de la présidentielle de 2002, est mort mardi à l’âge de 96 ans en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. «Je ne partirai pas dans un fauteuil à égrener un chapelet.» Ces derniers mois, Jean-Marie Le Pen se sera plus d’une fois répété cette promesse, toujours plus bravache, comme pour conjurer le sort. Malgré les avertissements de son équipe médicale, qui le priait en 2018 de s’économiser, le «Menhir» avait refusé d’annuler la soirée donnée pour son 90ème anniversaire, dans ses jardins de Montretout (Hauts-de-Seine). Devant 300 convives, où se mêlaient compagnons de route, amis et membres de sa famille, l’homme affaibli avait lancé : «Nous avons marché tête haute et mains propres. Nous n’avons, en ce domaine, rien à nous reprocher (…) Le passé fut si beau en somme, qu’il ne faut blâmer le destin.» Des vers empruntés au Testament de Robert Brasillach, qui ne laissèrent aucun doute à l’assistance : il s’agissait bien là, si ce n’est d’adieux, du moins de son dernier raout public. C’est finalement à 96 ans ans, ce mardi 7 janvier, que Jean-Marie Le Pen s’en est allé. L’histoire retiendra que Marine Le Pen, sa fille et héritière en politique, a appris le décès de son père sur le territoire africain. Ce mardi 7 janvier, en escale à Nairobi (Kenya) en provenance de Mayotte, les journalistes qui l’accompagnaient dans l’avion ont appris à Marine Le Pen la disparition de Jean-Marie Le Pen. MD