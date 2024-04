Diomaye Faye : «Nous avons trouvé une situation déplorable»

Le Président Diomaye Faye a rencontré samedi dernier les membres de la coalition qui l’a porté au pouvoir lors de la présidentielle. Il était question de les remercier et les féliciter pour la nette victoire (près de 55% des suffrages) qu’ils lui ont permis d’obtenir dès le premier tour du scrutin du 24 mars. Le nouveau chef de l’État a d’abord exprimé sa reconnaissance à ses alliés. «Il y en a qui ont peut-être fourni beaucoup d’efforts, dépensé plus d’argent que nous pour cette campagne», a-t-il signalé dans des propos repris par Les Échos. Le successeur de Macky Sall s’est empressé d’ajouter que pour «être à la hauteur» du «grand espoir» du peuple, il faudra adopter «une posture, une démarche et une attitude exemplaires». Ce n’est pas tout. «Il faut que l’on détermine comment nous allons cheminer ensemble ces cinq prochaines années, a suggéré Diomaye Faye. Nous allons traverser beaucoup d’épreuves à cause de la situation déplorable que nous avons trouvée. Nous allons donc devoir structurer la coalition, évaluer la présidentielle. Nous avons certes gagné ce scrutin, mais il nous reste d’autres élections à vivre.»