Dieuppeul : un fils de Aïda Ndiaye Bada Lô tue son neveu

El Hadji Fallou Mbacké, fils aîné de la défunte Aïda Ndiaye Bada Lô, a tué hier son neveu Seydina Ababacar Khalifa Lô, enfant de son frère utérin. Âgé de 53 ans, le mis en cause a été placé en garde à vue. D’après L’Observateur, ce dernier et la victime de 26 ans vivaient tous les deux dans la même maison à Dieuppeul 1, lieu du drame. Ils ont eu une altercation au cours de laquelle Seydina Ababacar Khalifa Lô a mis son oncle en difficulté. Le journal rapporte que El Hadji Fallou Mbacké a alors battu en retraite dans sa chambre pour en ressortir avec un couteau. Pour se venger, il assène à son neveu trois coups de l’arme, à la nuque, au ventre et à l’épaule droite. Le jeune se retrouve au sol, baignant dans une mare de sang. Informés de la mort de Seydina Ababacar Khalifa Lô, des jeunes du quartier décident de faire la peau à l’assassin présumé. Mais ils se heurtent aux éléments du commissariat de Dieuppeul, qui ont mis ce dernier en sécurité après avoir constaté le décès. Les policiers durent recourir à des renforts pour contenir la colère de la foule. Face aux enquêteurs, El Hadji Fallou Mbacké a affirmé que c’est Seydina Ababacar Khalifa Lô qui l’a attaqué avec un couteau. Il devrait s’expliquer devant la chambre criminelle.