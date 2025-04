Dialogue social dans le secteur de la santé : And Gueusseum récuse le coordonnateur du Comité technique

Plus globalement, And Gueusseum critique une « caporalisation » des revendications par certaines centrales syndicales, accusées de vouloir imposer un pacte social à tout prix, au mépris des réalités du terrain et de l’histoire des luttes syndicales.



Le syndicat affirme que sans les instructions fermes du Premier ministre, il n’aurait même pas été convié à la rencontre actuelle.



Il dénonce par ailleurs son exclusion lors des concertations nationales tripartites, ainsi que lors de l’élaboration de l’agenda des négociations, au profit d’organisations qu’il qualifie, de quasi inexistantes.



Enfin, And Gueusseum déclare rejeter toute synthèse des travaux qui diluerait ses revendications et récuse aussi bien le coordonnateur du Comité technique que le président du Haut Conseil du Dialogue Social.