Deux gendarmes incarcérés : Ils sont accusés d'avoir détourné 30 kg de drogue

Arrêtés par la Section de Recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane, I.C et M.T on été envoyés en prison par le juge d'instruction du troisième cabinet du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Les deux pandores sont accusés d’avoir détourné 30 kg de chanvre indien qu’ils ont saisis sur une pirogue. Selon l’accusation, I.C et M.T avaient interpellé à Ngor, une pirogue contenant trente kilogrammes de chanvre indien. Au lieu de l’envoyer au poste, ils ont fait main basse sur la drogue. Et l’ont vendu ! Arrêtés par leurs collègues de la Section de recherches Un comportement qu’ils sont en train de payer cash. Déférés par leurs collègues de la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, les deux acolytes ont été placés sous mandat de dépôt, le 22 novembre 2023, par le juge d’instruction du troisième cabinet du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic de drogue et devront cohabiter avec les malfrats qu’ils ont, tout au long de leur carrière, mis en prison. Et si les infractions retenues par le magistrat instructeur sont maintenues, pour avoir commis une infraction de droit commun, ils seront jugés devant la chambre criminelle Balancé par un client, le gendarme M.T lui avait vendu un kg de chanvre indien Si les gendarmes sont tombés, c’est parce que M.T a vendu un kilogramme de chanvre indien à à un civil portant les initiales C.C. Ce dernier, qui a été suivi par la section de recherches a été alpagué à la suite d’une filature. Face aux gendarmes enquêteurs, il a balancé ses fournisseurs. Des informations qui, à la grande surprise des hommes en bleu, ont mené vers les gendarmes, I.C et M.T. Interpellés, ils ont présenté le reste de la drogue qu'ils avaient gardée chez M.T. Le dossier a été clos et communiqué au parquet. La suite, leur marche vers l’instruction suivie d’un séjour carcéral.