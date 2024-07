Deux cadors anglais débarquent pour Victor Osimhen, Manchester United déjà en panique pour Leny Yoro

Bataille à Londres pour s’offrir Osimhen, Manchester United tremble pour Yoro, l’OM agite le mercato estival, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Victor Osimhen peut voir son rêve se réaliser Les semaines passent et se ressemblent pour Victor Osimhen. Absent lors de la victoire de Naples hier 4-0 contre Egnatia, l’attaquant nigérian souhaite toujours partir. Le PSG et l’Arabie saoudite étaient jusqu’ici les seuls prétendants. Le club parisien n’a pas changé sa position et ne souhaite pas accéder aux requêtes du club italien. D’après le Corrierre dello Sport, la situation pourrait se débloquer avec la venue de deux nouveaux prétendants. Selon le quotidien transalpin, Arsenal a montré un intérêt pour le buteur, tout comme Chelsea. De quoi rendre fou de bonheur Osimhen qui rêve d’évoluer un jour en Premier League. Sauf que les Blues ne sont, eux aussi, pas disposés à payer sa clause libératoire de 130 M€. Néanmoins, les deux clubs pourraient trouver un terrain d’entente car Romelu Lukaku est désigné comme le remplaçant d’Osimhen à Naples. Et Big Rom appartient à Chelsea qui ne compte plus sur lui. Affaire à suivre donc. Premier coup dur pour Leny Yoro Les clubs européens entament leur préparation et les supporters ont eu le droit à un alléchant Arsenal-Manchester United hier qui s’est soldé sur une victoire 2-1 des Gunners. Un match amical qui a laissé des traces du côté des Red Devils avec les sorties sur blessure d’Hojlund et de Leny Yoro. «Les blessures à United inquiètent encore», se désole le Manchester Evening News ce lundi matin. Le Danois avait idéalement lancé la rencontre pour les siens en ouvrant la marque, avant de se blesser. Recrue phare de l’été, Yoro est aussi sorti sur blessure au bout de 30 minutes de jeu. The Times relaye la peur de Manchester United concernant ces deux joueurs, même s’il va falloir attendre avant de pouvoir se prononcer sur d’éventuelles indisponibilités. Le Daily Mirror relaye aussi les deux mauvaises nouvelles. Yoro a été touché à la cuisse et désormais, les supporters retiennent leur souffle pour le nouveau crack recruté à près de 70 M€. L’OM a encore faim A l’OM, le mercato continue de battre son plein. La Provence fait le point dans ses pages intérieures sur le dossier Luis Henrique, en fin de contrat dans un an. Le quotidien régional confirme que le Brésilien fait bien partie des plans de Roberto De Zerbi qui apprécie beaucoup son profil. Une prolongation de contrat a même été formulée. Dans le même temps, l’OM continue son mercato ambitieux et a décidé de passer à l’action pour un cadre de Liverpool selon The Athletic. Le média britannique fait état d’une approche officielle et même d’une offre pour Wataru Endo, le milieu japonais recruté pour 20 M€ de Stuttgart il y a un an. Le Daily Express relaye aussi cette info, mais précise que l’offre de 14 M€ pour le milieu des Reds a été repoussé. Liverpool souhaite conserver son joueur, reste à savoir si une nouvelle offre pourrait faire flancher les dirigeants anglais.