Détournement présumé de 139 millions F CFA : après Orabank, ça se passe à la Banque Atlantique

Trois agents sont accusés d’avoir détourné plus de 139 millions F CFA. Un audit interne a abouti à une procédure judiciaire suite à leur arrestation, renseigne Les Echos. Le journal ajoute que l’un des mis en cause, agent de clientèle aux Parcelles assainies puis à Pikine, N. K. Badiane a été jugée devant le tribunal correctionnel, jeudi dernier. Elle est poursuivie pour un montant de 59 065 030 F CFA. D’après la source, le mode opératoire consistait à cibler des comptes dormants, usant de fiches de bordereaux de retrait avec de fausses signatures, afin de tromper la vigilance de l’agent chargé de la levée d’interdit. Avant de virer l’argent prélevé sur le compte de son mari, A. K. Badiane. Les comptes de 15 clients ont été ainsi pompés. Le Parquet a requis 2 ans ferme de prison. N. K. Badiane sera fixée le 2 février prochain, date du délibéré. K.D Diop, poursuivie pour 76 805 000 F CFA soutirés à 11 clients, et N. L. Seck, 3 623 666 prélevés sur 9 comptes de clients, seront jugées, elles, le 11 janvier prochain. En novembre dernier, un détournement de 6 milliards avait secoué Orabank.