Destitution de la mairie de Dakar : Barthélémy Dias a reçu et déchargé la notification du préfet

Barthélémy Dias devrait incessamment perdre son poste de maire de Dakar. Ce vendredi, l'édile de la Ville de Dakar a reçu et déchargé la notification qui le démet de son mandat de conseiller municipal. Par conséquent, il va perdre son poste de maire de Dakar. "Par lettre rappelée en dernière référence, j'ai été saisi par Monsieur Beyna GUEYE, Electeur inscrit sur les listes électorales de la Commune de Mermoz-Sacré Coeur, aux fins de prononcer votre démission de la Ville de Dakar en votre qualité de conseiller municipal, pour cause d'inéligibilité suite à votre condamnation par décision n°219 du 16 février 2017 du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar, confirmée par Arrêt n°535 du 21 septembre 2022 de la Cour d'Appel de Dakar et dont le pourvoi a été rejeté par la Cour suprême par arrêt n°76 du 22 décembre 2023. En conséquence, conformément aux dispositions des articles du Code électoral portés en première référence, je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseiller municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification de la présente", lui a écrit le préfet Mamadou Lamine Ngom. Une correspondance reçue et déchargée par Barthélémy Dias, comme confirme le document dont Seneweb détient copie.