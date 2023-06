« Des pèlerins abandonnés à eux-mêmes au Hilton Convention Mekkah » ( Par Die Maty Fall)

Une trentaine de pèlerins sénégalais, dont un majorité de femmes, sont actuellement dans le désarroi, abandonnés à leur sort par leur voyagiste privé, dans le hall d’un rutilant hôtel de la Mecque. Après avoir payé au moins 6 millions, ils se sont entendus dire que seules deux chambres avaient été louées par leur organisateur. Affamés et abandonnés, ils errent, dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 juin, comme des sans-papiers à Gare du Nord, dans le hall, affalés sur les banquettes heureusement confortables du lobby du Hilton Convention Mekka. Les prenant en pitié, les employés de la réception leur donnent régulièrement de petites bouteilles d’eau minérale et des petits sandwich. En plein Hajj, c’est le moins qu’ils peuvent offrir à des pauvres pécheurs sénégalais venus honorer le cinquième pilier de l’Islam. Cela fait 48 heures qu’ils ont quitté l’aéroport Blaise Diagne de Diass et qu’ils ont enfin atteint La Mecque, après un périple qui les a menés à Dubai d’abord. Cela fait deux journées et deux nuits qu’ils n’ont pas reposé leur pauvre corps sur un vrai lit, les fauteuils en classe économique étant ce qu’ils sont. Sans chambre, ils ne peuvent pas non plus faire leurs ablutions rituelles. Certains se contentent des petites bouteilles d’eau remises par les employés, d’autres n’ont pas pu faire leur Tawaf d’arrivée ni leur Say, obligatoires, ce qui est un comble pour un pèlerin. Encore les voyagistes privés! De vrais Rastignac en turban et en moussor, et des marchands de sommeil en plus. Au moment où ces pèlerins sénégalais pensaient qu’ils allaient enfin jouir de leur chambre à quatre et des offres de leur package à 6 millions, par c’est la douche froide! L’autre disait « celui qui ne travaille pas, ne « ndiathie » pas ». Mais eux ont bien remis le fruit durement acquis de leur labeur. Seulement, ils ont été roulés dans la farine. Aussi ont-ils vivement exprimé leur colère d’être ainsi (mal)traités au cours d’une réunion improvisée, où les esprits se sont échauffés. Le spectacle offert par l’errance de ces compatriotes devant les autres nationalités, bien organisées et disciplinées face à nos flibustier(e)s privés nationaux, ne correspond vraiment pas aux efforts fournis aussi bien par la Commission nationale, les rares privés sérieux et les pèlerins sénégalais. Alors que la tendance pour l’Etat est de se désengager de l’organisation du pèlerinage au profit des organisateurs privés, le gouvernement devrait sérieusement se pencher sur la question et poser des conditions draconiennes pour que le business du pèlerinage protège les pèlerins tout en permettant aux promoteurs privés de s’en sortir. Pour ne nous plus jamais voir nos compatriotes galérer aux lieux saints du pèlerinage musulman à cause de la cupidité et de l’avidité de nombre de privés. En attendant, le consulat ou l’ambassade de Jeddah devraient venir en aide aux naufragés du Hilton Convention Mekkah. DMF