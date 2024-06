Des nouvelles de Doro Gaye et Bah Diakhaté

Pape Doro Gaye atterrit à la mythique chambre 42 de Rebeuss du secteur des « VIP » de la prison de Rebeuss. Quant à Bah Diakhaté, il fait l’objet d’une nouvelle plainte. L’homme d’affaires Pape Doro Gaye, placé sous mandat de dépôt a été finalement muté dans le secteur dit « VIP » de la citadelle de Rebeuss plus précisément à la chambre 42. À la prison de Rebeuss, seul ce secteur avec 6 chambres ( de 38 à 43) semble être un « confort. Plusieurs personnalités dont Karim Wade, Condetto Niang, Baïla Wane, Amadou Kane Diallo, Ndongo Diaw…. y ont séjourné. Dans le secteur VIP, les détenus sont dotés de lits et de ventilos individuels. Un manguier ombrageux, qui sépare les chambres 42 et 43, leur apporte un peu plus de fraicheur. La cour est carrelée et bien entretenue et chaque chambre ne dispose que d’une dizaine de détenus. Tout le contraire des chambres 9 et 10, les cellules des caïds, dont les fenêtres donnent sur le compartiment du VIP. Quant à Bah DIAKHATE, Le Témoin fait savoir qu’il est sous le coup d’une 4e plainte brandie, cette fois, par le Colonel KEBE qui l’accuse d’avoir attenté à son honneur.