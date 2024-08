Dernière minute : Commissaire Keïta actuellement à la Dic pour répondre à une convocation

Au moment où ces lignes sont écrites, l'ancien commissaire de police, Ckeikhna Keïta, est dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) pour répondre à une convocation. Joint par PressAfrik, Commissaire Keïta déclare : " Oui je suis actuellement à la Dic. Ils (enquêteurs) sont d'ailleurs gentils parce qu'ils m'ont laissé le temps de vous répondre". A la question de savoir quel est l'objet de votre convocation? Commissaire Keïta de répondre : " Je ne sais pas encore. Ils ne l'ont pas mentionné sur la convocation. Je le saurais dans quelques minutes. Rappelez moi plus tard, si toutefois on me laisse rentrer, je vous le dirai", a-t-il laissé entendre avec un sourire.