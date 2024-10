Départ d'Aliou Cissé : Alioune Tine déplore la manière utilisée par l'Etat

Alors qu'il préparait la double confrontation du Sénégal face au Malawi le 11 et le 15 octobre prochain, Aliou Cissé a été remercié par l'Etat du Sénégal, qui n'a pas souhaité prolonger son contrat comme voulu par la Fédération. Pour Alioune Tine, fondateur du Think tank Afrikajom center et membre de la société civile, le désormais ex-sélectionneur du Sénégal méritait une meilleure sortie. "C'est la manière, il fallait soigner la manière de remercier Aliou Cissé. Il a accompli un exploit exceptionnel, inédit et extraordinaire. C'est avec Aliou Cissé que le Sénégal est devenu Champion d'Afrique. Il faut soigner la sortie d'un champion. Thione Niang, jeune leader politique promu par les américains, disait dans une télé burkinabè que les africains ne savent pas promouvoir des champions. Ce qu'ils savent faire c'est de tuer les champions", a pesté Alioune Tine sur le réseau social X. Pour Alioune Tine, le Sénégal doit apprendre à mettre en avant ses héros. "Ce pays est bourré de champions dans tous les domaines. Et c'est ça notre ressource la plus précieuse à promouvoir pour le succès dans tous les domaines. Bravo Aliou Cissé, tous nos respects", conclut-il.