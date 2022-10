Démantèlement du site d’orpaillage clandestin de Sansamba à Saraya : Les orpailleurs et se réfugient en territoire malien

Les opérations de démantèlement des sites d’orpaillage clandestins se poursuivent toujours dans département de Saraya. Après celui de Boféto sur la Falémé dans la commune de Madina Baffé au début du mois d’octobre, c’est le village de Sansamba dans l’arrondissement de Bembou qui a reçu la visite des éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya. Appuyés par l’escadron de surveillance et d’intervention de Saraya (ESIS), les éléments de l’adjudant Laye Diaw Ndiaye ont pu mettre la main sur onze mille cent litres de gasoil, trente-quatre motos pompes, trois groupes électrogènes, trois tricycles et des pompes à eau. A la vue des gendarmes, les orpailleurs clandestins ont pris la clé des champs abandonnant tout derrière eux pour se réfugier en territoire malien. Avec ce démantèlement de l’un des sites les plus fréquentés, la brigade de gendarmerie de Saraya vient ainsi de mettre fin à des activités clandestines d’exploitation minérales dans cette zone qui longe la Falémé. Ces opérations de démantèlement vont se poursuivre le long de cette frontière Sénégalo-malienne où de nombreux sites d’orpaillage clandestins disséminés aux abords du fleuve Falémé s’adonnent à des formes d’exploitation illégale de substances minérales et d’altération du domaine forestier de la région de Kédougou.