Décès de l'ancien Président des Usa, Jimmy Carter : Aminata Touré attristée !

Centenaire, 39e président des États-Unis, Jimmy Carter est décédé, hier, dimanche 29 décembre 2024 a annoncé l'entourage de l'ancien président et la Maison Blanche. Sur ce, l'ancienne Premier Ministre du Sénégal, Aminata Touré de rendre hommage à cet illustre homme : "Je suis attristée d'apprendre le décès du Président Jimmy Carter. Je rends hommage à son engagement pour la Démocratie et les Populations vulnérables à travers le monde. J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à tout le personnel du Centre Carter", a écrit Mimi Touré, Haut représentant du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.