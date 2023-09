Décès de l’acteur Jean Paul d’Almeida

C’est avec tristesse qu'on vient d’apprendre le décès de l’acteur sénégalais Jean Paul D’Almeida. Ce, en ce lundi 4 Septembre 2023. Il est parti à la fleur de l’âge suite à un terrible accident survenu il y a quelques jours. Jean Paul d’Almeida était très connu dans le monde du cinéma et de la mode au Sénégal. Son père est d’origine béninoise et sa mère est Bissau-guinéenne. Il est né, a grandi à Dakar et s’est retrouvé très tôt sur les podiums en tant que mannequin. Il était aussi connu dans le milieu du social à travers l’association « Acteurs Social ». Jean Paul a eu à jouer dans plusieurs séries sénégalaises et a incarné des rôles principaux dans « Idoles » et « Yaay 2.0 ».