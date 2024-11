Décès de Mamadou Moustapha Ba : Le témoignage émouvant de Samba Sy

Suite au rappel à Dieu de l'ancien ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba, survenu le lundi 4 octobre, l'ancien ministre du Travail et des Relations avec les institutions, Samba Sy, qui était toujours aux côtés du défunt, lors des séances à l'Assemblée nationale, présente ses condoléances. Sur la Rfm, il affirme que les Sénégalais ont perdu un grand homme d'État, compétent et humble. ‘’Mamadou Moustapha Ba et moi étions toujours côte à côte à l'Assemblée nationale, mais aussi durant les réunions à la présidence de la République. Je garde de lui le souvenir d'un homme d'État, un homme exceptionnel, un homme compétent dans le domaine des finances, un brillant intellectuel. Malgré les lourdes charges qui pesaient sur lui, il a fait preuve de compétence et a réussi sa mission sans s'être égaré. C'était un homme humble, ouvert d'esprit, disponible et serviable. Le souvenir qui m'a beaucoup touché, c'est lorsqu'il disait 'au revoir chers députés', en marge d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il avait senti que c'était sa dernière séance’’, a déclaré Samba Sy.