Décès de Mademba Sock : Le Saes rend hommage au ‘’timonier’’ et s’engage à parachever son combat

Figure emblématique du monde syndical, Mademba Sock, Secrétaire Général de l’UNSAS et Président du Conseil d’Administration de la Caisse de Sécurité Sociale, est décédé le vendredi 14 juin 2024 à Paris. Ce timonier du syndicalisme sénégalais a été inhumé ce jeudi 20 juin, sous une forte présence des différentes composantes du monde syndical sénégalais qui ont tenu à l’accompagner à sa dernière demeure. Témoignant sa reconnaissance à Mademba Sock, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) s’est engagé, dans un communiqué, à parachever son combat. « Le lion a perdu son dernier combat contre la maladie. C’est l’effondrement d’un monument et, comme l’autre Grand Timonier historique, il a orienté la conduite de notre centrale syndicale et pacifié son environnement », témoigne le Saes. Selon les camarades de David Celestin Faye, « pendant trois décennies, le camarade Mademba a été tour à tour à la tête du SUTELEC, Secrétaire général de l’UNSAS et Président de l’Organisation des Travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO) avec entre autres défis relevés, la redynamisation du mouvement syndical ouest-africain jusqu’à son décès ». Le SAES et le SUTELEC entretiennent des relations privilégiées depuis la création de l’UNSAS dont les deux syndicats sont membres fondateurs. A titre illustratif, souligne le syndicat des enseignants du supérieur, « le SUTELEC avait fortement soutenu le SAES lors de la grève de 1989 avec la coupure des salaires. Inversement, le SAES avait mis ses ressources financières à la disposition du SUTELEC en 1998 pendant la grande lutte des travailleurs de l’électricité ». Le SAES se souviendra « toujours de la présence constructive du camarade Mademba Sock à tous ses Congrès et aux négociations avec les différents gouvernements. Courage, générosité, détermination et fidélité à ses principes ont toujours caractérisé son engagement militant pour un mouvement syndical national fort et autonome ». Le syndicat s’engage à « œuvrer pour que (le) combat (de Mademba Sock) pour l’unité et l’épanouissement des travailleurs soit renforcé afin qu’il soit offert comme modèle de militant à la jeune génération de travailleurs