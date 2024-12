Décès d'un détenu à Mbacké: Ce que révèle l'autopsie

Les résultats de l'autopsie ordonnée par le délégué du procureur près le Tribunal local d’instance , attestent à une mort naturelle, a appris Seneweb. Le rapport médical transmis au commissaire Alioune Fall, chef de service du commissariat urbain de Mbacké, révèle que le décès est survenu "dans un tableau de cardiomyopathie hypertrophique et ischémique décompensée ". Le médecin légiste, Docteur A.M.G en service à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff a conclu à une absence de signe traumatique et de trace de violence. Âgé de 59 ans , A.Lô a perdu la vie, samedi 14 décembre, au cours de son évacuation au centre de santé de cette localité, selon un agent de l'administration pénitentiaire. Le quinquagénaire domicilié à Touba souffrait d’épigastrique depuis trois jours, d'après un agent de la prison. Informé du drame vers 11h, le chef de service du commissariat urbain de Mbacké a adressé une réquisition à l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba pour déterminer les circonstances du décès. Après examen, le médecin B.B a conclu à une cause indéterminée avant de recommander une autopsie. A la suite de la réception du document médical, le commissaire Alioune Fall, chef de service du commissariat urbain de Mbacké, s’en est ouvert au délégué du Procureur près le Tribunal local de Grande Instance, selon les informations de Seneweb. Le procureur ordonne une autopsie, la famille du défunt s'y oppose Le patron du parquet de Mbacké a ordonné au limier en chef d'établir une nouvelle réquisition aux fins d'autopsie. Malgré la volonté contraire de la famille du défunt, le corps sans vie avait été transféré à Dakar pour déterminer les circonstances du drame.