Débordement du fleuve à Matam : L'appel au secours des populations

À Matam, la montée du fleuve Sénégal a causé d'énormes conséquences aux populations. À l'heure où ces lignes sont écrites, les habitants du Dandé Mayo, notamment ceux du village de Diamel situé dans la commune de Matam, crient leur ras-le-bol. Nos confrères de la RFM renseignent que dans cette localité, la crue a fortement englouti les routes principales, rendant ainsi difficile le déplacement des populations. Le poste de santé, les champs et une centaine de maisons sont sous les eaux. Contrairement aux habitants de Lobaly, dans le département de Kanel, qui ont été réconfortés par la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dièye, ces sinistrés du Dande Mayo déplorent l'absence des autorités à leurs côtés. Coupés du reste du pays par les eaux de la crue, ils interpellent le chef de l'État sur leur sort. La RFM informe que le ministre de la Santé et de l'Action sociale est attendu à Matam les prochaines heures.