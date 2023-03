Dans les coulisses de l’audition de Mouhamed Bilal Diatta

Le maire de la commune de Keur Massar Sud déféré au tribunal départemental de Pikine, a passé sa première nuit en prison. Mouhamed Bilal Diatta a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et correction de Rebeuss après son face-à-face avec le juge. Il est poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’Etat ». Lors de son audition, il a nié toute attaque contre les institutions et qu’il ne s’adressait pas au président de la République. « J’étais aux Etats-Unis d’Amérique lors des manifestations des 14, 5 et 16 mars. Je suis rentré le 18 mars. J’étais parti en mission mais quand j’ai vu mon leader, Ousmane Sonko, sur son lit d’hôpital, j’ai décidé de revenir au Sénégal pour lui apporter son soutien », a-t-il souligné. Il ajoute : « ce qui m’a poussé à faire la vidéo est que mon jeune frère asthmatique qui a respiré les grenades lacrymogènes est mort . J’ai aussi appris qu’à la Cité Alnoumady, il y a des femmes enceintes qui ont été gazées. En tant que maire, je n’accepte pas que ma population soit gazée. » Il dit qu’il n’a pas appelé à l’insurrection mais à la résistance. Et que ses attaques sont des attaques politiques. »