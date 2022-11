Dakar : un Guinéen arrêté pour trafic de faux médicaments

Le Guinéen Abdou B. a été arrêté à la suite d’une plainte d’un pharmacien. En effet, le mis en cause se présentait dans les pharmacies avec des ordonnances qui comportaient le cachet du plaignant pour acquérir des médicaments destinés à un réseau clandestin de vente de médicaments. Selon le journal « Les Échos », le ressortissant guinéen âgé de 27 ans, ciblés les médicaments subventionnés par l’État du Sénégal et qui sont excessivement chers dans les pays de la sous-région. Il a été arrêté dans une pharmacie, sise à Yeumbeul accompagné d’Abdoulaye S. L’enquête a révélé que les deux trafiquants faisaient partie d’un réseau de vente illicite de médicaments. Poursuivis pour « usurpation de fonction, mise en danger, faux et usage de faux », ils ont été jugé hier jeudi, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Rendant son verdict, le juge a condamné Abdou B. à deux ans, dont deux mois ferme et à 500.000 francs d’amende pour faux et usage de faux. De son côté, Abdoulaye S. a été relaxé.