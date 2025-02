Dakar 2026 : le COJOJ s’allie avec la Sonatel pour une meilleure couverture technologique

Leader en Afrique de l’Ouest dans la solution globale de télécommunications, premier partenaire du sport au Sénégal, la Sonatel ne pouvait rater le train des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La société nationale de télécommunications a signé un partenariat avec le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) ce vendredi à Dakar.



« Le mouvement olympique prendra ses quartiers à Dakar, avec des athlètes âgés de 15 à 18 ans. Quelle fierté pour l’Afrique, quelle lourde mission pour le Sénégal ! C’est pour cela que la Sonatel a estimé qu’elle devait être dedans en tant que groupe panafricain ancré au Sénégal et connecté au monde. Car elle a toujours accompagné l’État dans ses missions. Les JOJ seront le plus événement organisé au Sénégal depuis la CAN 92, c’est un événement pour la jeunesse au service du sport, de la culture et facilitée par la technologie. Sonatel mettra tous ses moyens, son savoir-faire, sa passion pour que ces JOJ soient éclatants, tel que le veut le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous mettrons tous nos outils au service du COJOJ, en étant présents de la phase préparatoire à l’événement. Nous avons anticipé certains événements, avec le lancement de la 5G le 10 octobre 2024. L’ambition ici est de connecter tous les sites de compétitions et sites culturels avec le niveau de standard demandé par le CIO (Comité international olympique en fournissant des services de Wifi, podcasts… Les JO de Paris 2024 ont été une réussite et Orange a démontré sa capacité. Pareil lors de la Coupe d’Afrique de football en Côte d’Ivoire avec une filiale sœur. C’est ce qu’on veut faire et nous sommes fiers d’être le premier partenaire premium de Dakar 2026 », a réagi Sékou Dramé, directeur général de la Sonatel, en présence d’invités de marque dont l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri.



« La technonologie est en effet au centre du succès des Jeux » (Mamadou Diagna Ndiaye)



A son tour, Mamadou Diagna Ndiaye, président du COJOJ, a salué un partenariat historique avec la Sonatel, une marque déposée, symbole d’entreprise ambitieuse animée par une volonté commune de hisser le Sénégal parmi les leaders mondiaux dans son domaine. « La technonologie est en effet au centre du succès des Jeux. Elle est à la croisée de toutes les activités de livraison des JOJ, la planification générale, la gestion des accréditations des participants, la gestion des arrivées et des départs, l’hébergement, la connectivité, la retransmission et la diffusion des jeux à travers le monde, autant de moments de forte utilisation des technologies et du numérique. C’est dire que notre accord d’aujourd’hui tombe à point nommé. Il est, assurément, un véritable accord gagnant-gagnant. Nous avons en effet désormais à nos côtés la Sonatel qui, dès sa création, s’est affirmée comme une entreprise de référence dans le domaine des télécommunications. En fournissant des infrastructures et des solutions de pointe permettant la diffusion des JOJ Dakar 2026 partout dans le monde, la Sonatel permet en même temps le partage des valeurs de l’olympisme que sont l’Amitié, l’Excellence et le respect. En retour, la Sonatel bénéficiera d’une exposition globale de sa marque que seule sait donner la marque olympique, mais également, j’ai voulu dire mais surtout, d’une expérience sans précédent dans la gestion technologique d’un événement sportif planétaire que les équipes du CIO et tous nos autres partenaires mondiaux partagent avec nous au quotidien. C’est le lieu pour moi de vous exprimer, Monsieur le Directeur Général, toute ma gratitude pour ce partenarait et d’adresser à nos équipes respectives de la Sonatel et du COJOJ Dakar 2026 toute ma satisfaction pour leur travail et leur dévouement qui ont rendu possible ce partenariat si prometteur. Je suis convaincu que les équipes donneront le meilleur d’elles-mêmes pour une parfaite organisation des JOJ Dakar 2026 », a déclaré le patron du CNOSS.



Prenant exemple sur deux anciens athlètes des JOJ qui ont été sacrés aux JO plus tard, Ibrahima Wade, coordonnateur général du COJOJ, a indiqué que ce que nous vivons en 2026 sera le point de départ pour les jeunes athlètes sénégalais, africains et du monde entier. La cérémonie d’ouverture est prévue le 31 octobre 2026, celle de fermeture étant programmée au 13 novembre 2026. 2500 athlètes sont attendus, dont 50% de filles, 25 sports de compétitions et autant de sports d’engagement. Il y a aura aussi 6000 volontaires, 206 délégations, pour trois viles (Dakar, Saly et Diamniadio). Avec un total d’un million de spectateurs, 26 000 personnes dont 16 000 venant de l’étranger, 1778 représentants des médias, 3706 prestataires privés. « C’est assez illustratif de l’envergure. C’est plus qu’un événenemt sportif, mais un catalyseur de transformation », a-t-il fait remarquer.