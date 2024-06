DG Maison de la presse : Sambou Biagui s'engage à faire honneur à toute la corporation

Suite à sa nomination au poste de directeur général de la Maison de la presse Babacar Touré, par le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ses consœurs et confrères ont été nombreux à lui exprimer leur satisfaction, leurs encouragements et leur affection. Le journaliste Sambou Biagui a exprimé toute sa gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko et à tous les membres du gouvernement. Aux consœurs et confrères, journalistes et techniciens du Sénégal et d’ailleurs, il a tenu à leur exprimer, du fond du cœur, ses sincères remerciements pour «la confiance dont vous me témoignez individuellement et collectivement». Sambou Biagui décerne une mention spéciale au Groupe EXCAF TELECOMS, à l’Association de la presse pour l'entraide et la solidarité et toutes les organisations nationales comme internationales de la presse sans oublier les membres de sa famille sportive, la Fédération sénégalaise de handball avec à sa tête le président Seydou Diouf. Il associe ses «parents, ma famille naturelle, mes amis et tous les militantes et militants du département et de la région de Tambacounda». Le tout nouveau DG de la Maison de la presse s'engage, dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, à «faire honneur à toute la corporation avec engagement, dévouement et respect».