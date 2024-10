Cybersécurité: Serigne Modou Mbacké Bara Dolly convoqué, ce mardi

Suite à la plainte déposée par Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et Cie contre Cheikh Oumar Diagne, le procureur de la République a confié l'enquête à la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) de la police nationale. A cet effet, le président de la Convergence Taxawu Ndonoy mag gni est convoqué, ce mardi, entre 11h et 12h par les enquêteurs. Joint par Seneweb, le chef religieux exige du ministre conseiller, Directeur des moyens généraux de la présidence de la République d'apporter des preuves sur ses accusations contre Touba et Tivaouane. Pour Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, Cheikh Oumar Diagne doit prouver devant la justice que les chefs religieux sont des «escrocs».