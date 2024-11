Crue du fleuve Sénégal : Thierno Madani Tall collecte 10 millions F CFA, 30 tonnes de riz, 425 colis de friperie et...

Le 20 octobre dernier, Thierno Madani Tall avait lancé un appel à la solidarité au profit des populations touchées par les inondations provoquées par les débordements du fleuve Sénégal. Une vingtaine de jours plus tard, le serviteur de la Hadara omarienne, repris par Tribune, annonce avoir collecté 10 millions 231 mille 500 francs Cfa. Une somme mobilisée par «des Sénégalais d'ici et de la Diaspora» et qui a été «utilisée pour acheter du riz et de l’huile», a-t-il précisé L'aide collectée comprend également des vivres et des vêtements. «425 colis de friperie, 7 valises d'habits, 40 matelas, 10 sacs de 25 kilos de céréales, 20 sacs de pâtes alimentaires, 30 tonnes de riz, 75 cartons d'huile, 45 cartons de sucre, 10 moquettes», entre autres. Selon le porte-parole du guide religieux, ces dons seront remis à l'État du Sénégal pour la distribution.