Croix-Rouge sénégalaise : Les travailleurs réclament sept mois de salaire

Les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise sont ivres de colère, face à la situation intolérable qu'ils endurent depuis sept mois. Membres du Syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise (SATCRS), ils dénoncent le non-paiement de leurs salaires et le silence de leur présidente. En conférence de presse, Angèle Kamoni, secrétaire générale du Satcrs, a exprimé leur ras-le-bol. « Nos collègues sont épuisés. Beaucoup d’entre eux ont passé les fêtes religieuses dans des conditions difficiles avec leurs familles », a-t-elle déclaré. Cette situation, qui perdure depuis plusieurs mois, a plongé de nombreux travailleurs et leurs familles dans la détresse financière. Les travailleurs pointent du doigt la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise qu'ils tiennent pour responsable de cette crise. « Tout ce qui adviendra sera de la responsabilité de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise pour être restée muette sur nos problèmes », a averti Kamoni. Les syndicalistes appellent les autorités étatiques à intervenir rapidement pour résoudre cette crise avant qu'elle ne s'aggrave. Le SATCRS tire la sonnette d’alarme sur l'impact négatif que cette situation pourrait avoir non seulement sur les travailleurs, mais aussi sur le fonctionnement de la Croix-Rouge sénégalaise. En l'absence de mesures urgentes, l’organisation risque de sombrer, compromettant ainsi les nombreuses actions humanitaires et sociales qu'elle mène à travers le pays.