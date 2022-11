Cristiano Ronaldo détruit encore Manchester United et la mentalité des jeunes

Dans la première partie de son interview avec Talk TV, Cristiano Ronaldo a incendié Manchester United et la mentalité des jeunes. Morceaux choisis.

Ce mercredi soir, la planète football était branchée sur les antennes de la chaîne britannique TalkTV qui diffusait à 21h la première partie de l'interview choc de Cristiano Ronaldo. Après un début de saison quasi chaotique, le quintuple Ballon d'Or voulait rétablir certaines vérités et faire passer plusieurs messages. Si ses déclarations sur Ten Hag ou encore Messi seront diffusés ce jeudi, ce mercredi soir, la star portugaise a vidé son sac sur la gestion de Manchester United et les raisons de l'échec du club depuis plusieurs années. «Pour être honnête, quand je suis venu, je pensais que les choses avaient changé, car j'étais parti il y a 13 ans. Je pensais que tout serait différent, les technologiques etc. J'étais surpris négativement, car tout était pareil. L'instabilité du club m'a surpris. L'heure s'est arrêtée là-bas. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai signé, ils ont signé Sancho et Varane. Je pensais qu'on allait dans le bon sens. Mais en réalité, Sir Alex a laissé un trou énorme et même David Gill l'ancien président, qui était un très bon gars. La structure autour de Ferguson était importante. Je savais que ça allait être différent là, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écart. Même la piscine ou la gym n'a pas changé. Même la cuisine. À United, il y a eu 0 progrès en comparaison au Real ou même à la Juventus. Ils ne suivent pas le reste du monde dans plein de secteurs comme la récupération, la nutrition etc. Actuellement, Manchester United est derrière bons nombres de club. On devrait être tout en haut, mais non. J'espère que dans les prochaines années, on pourra aller plus haut», a-t-il d'abord lancé.Ensuite, pour appuyer ses propos, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à attaquer directement la direction et certains choix incompréhensibles du club depuis son arrivée. «Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne vois pas d'évolution. L'année dernière, ils ont pris un directeur sportif en tant que coach, personne n'a compris. Ce mec n'est même pas un coach. C'est une décision ridicule. Si tu n'es même pas coach, comment tu peux être le boss de United ? Ils n'ont pas suivi le bon chemin pour être comme City Liverpool ou Chelsea. Et c'est à cause de ce genre d'erreurs que le club stagne. Rangnick, je n'avais jamais entendu parler de lui. Par contre, je l'appelais évidemment "boss", car je respecte son statut comme je l'ai toujours fait. Mais au fond de moi, je ne l'ai jamais vu comme un boss. Si tu ne pratiques pas, tu perds l'identité de ce qu'est un coach. Le nouveau coach est arrivé et ils (la direction) pensaient qu'ils avaient trouvé le dernier coca cola dans le désert. Mais je respecte toujours même s'ils ont des opinions différentes. Moi, j'ai toujours côtoyé les meilleurs entraîneurs du monde : Zidane, Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri… j'ai de l'expérience, car j'apprends d'eu. Mais quand un entraineur arrive pour révolutionner le football... Moi, je donne mes conseils, mais certains n'acceptent pas. Les dirigeants ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils connaissent bien le club mais ne connaissent pas l'histoire de ce club. C'est ce qui m'a surpris. La preuve, ils ont pris un directeur sportif en tant que coach. J'ai adoré Solskjaer c'est un très bon gars. Il n'a pas eu ce qu'il cherchait, mais je pense qu'il est un bon entraineur.»«Est ce que les jeunes écoutent ? Certains oui, mais la plupart s'en foutent.»Après avoir fustigé sa direction et les choix douteux de la saison dernière, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur son statut et sur son devoir de transmettre son expérience à la jeunesse mancunienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très pessimiste concernant la nouvelle génération. Les jeunes, je ne dirais pas qu'ils ne respectent pas les anciens, mais on vit dans une différente ère. Je le vois avec mes enfants, la mentalité est différente. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les choses plus facilement, tout est simple pour eux. Ils ne souffrent pas et ils s'en foutent. C'est partout pareil. Ce ne sont pas les mêmes que dans ma génération. Mais on ne peut pas les blâmer, c'est le nouveau monde. Ils écoutent, mais ne retiennent pas. Ça ne me surprend pas, mais c'est un peu dommage, car ils ont les meilleurs exemples devant eux. Quand j'étais jeune, j'adorais regarder les meilleurs joueurs. C'est le secret de ma longévité car je prends soin de ma tête, mon corps et je l'ai appris d'eux, a-t-il expliqué.L'international portugais a semblé assez déçu du comportement des jeunes et n'a bien sûr pas hésité à faire passer un message. «Mes conseils pour les jeunes ? Moi je pense que les meilleurs conseils, c'est d'être un exemple. Je suis là tous les matins, le premier ici et le dernier à partir. Les détails parlent d'eux même. J'aime diriger en étant en exemple. Est-ce qu'ils me suivent et m'écoutent ? Certains oui, mais la plupart s'en foutent. Mais ça ne m'étonne pas. Ils n'auront pas ma longévité, c'est impossible. Très peu auront mon niveau à mon âge. Ceux qui joueront au haut niveau à mon âge se compteront sur les doigts d'une main. Les jeunes de la nouvelle génération ne seront pas au haut niveau très longtemps. Ceux de ma génération prennent leur retraite à 36-37 ans», a-t-il détaillé avant d'encenser un coéquipier. Les jeunes qui m'impressionnent ? Je peux parler que de ce que je vois. De ce que j'ai vu à United, Diego Dalot est un bon exemple. Il est très professionnel, sérieux, à l'écoute et il aura une longévité dans le football. Il est intelligent. Pareil pour Martinez ou Casemiro même s'il a déjà prouvé.» Voilà qui est clair. Avec cette première partie d'interview, Cristiano Ronaldo a déjà fait trembler la planète foot. Le reste arrivera ce jeudi et certains extraits laissent penser à du lourd puisqu'il y évoque notamment ten Hag, Lionel Messi mais aussi... une éventuelle retraite.