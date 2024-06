Covid-19 : 60 % des pèlerins sénégalais confirmés positifs

Le dispositif sanitaire strict mis en place par le ministère de la Santé et de l'Action au sein de l'aéroport international Blaise Diagne, a donné des résultats qui font froid dans le dos. En effet, des tests ont confirmé des cas positifs au coronavirus chez des pèlerins sénégalais en provenance d'Arabie saoudite. Les taux varient entre 20 et 60 % de cas positifs selon les vols. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est déplacé à l'AIBD pour s'enquérir de la situation. Un important dispositif sanitaire est en place pour le dépistage et la prise en charge des cas.