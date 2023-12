Coupe du monde U17 : l'Allemagne sacrée face à la France

L'Allemagne a été sacrée championne du monde en battant en finale la France aux tirs au but 4-3 temps réglementaire (2-2). Dans cette finale 100% européenne, les jeunes allemands ont rapidement pris les devants en ouvrant le score par Paris Brunner sur penalty (29). En seconde période, la sélection allemande double rapidement la mise par Noah Darwich sur un service de Moestedt (51). Avec une avance de deux buts, les allemands croyaient avoir fait le plus difficile. Mais c'était sans compter avec la détermination des français qui vont réduire le score par Bouagre (53). Profitant de l'expulsion du milieu de terrain allemand Winners Osawe(69), la France a égalisé par Amougou(85). Comme lors de la finale de l'euro 17 au mois juin dernier, il a fallu recourir a la seance de tirs au but pour désigner le champion. Dans cet exercice, les allemands se montrent plus adroits en marquant 4 penalties contre 3 a leurs adversaires. C'est le premier sacre de l'Allemagne dans cette catégorie