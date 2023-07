Coupe du monde 2026: Le tirage au sort de la zone Afrique va se tenir ce jeudi à Abidjan

Ce jeudi 13 juillet, la Confédération africaine de football (CAF) tiendra son assemblée générale annuelle à Abidjan. Ce serait l’occasion de renouveler son bureau exécutif, mais tous les regards seront tournés vers le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu peu après. On connaîtra donc la constitution des neuf poules qui vont rythmer les éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026. Les neuf têtes de série vont être déterminées par le dernier le classement FIFA publié le 29 juin dernier. Il s’agira logiquement des neuf premiers en Afrique : Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte, Nigeria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire. À l’issue de ce tirage, neuf groupes de six équipes seront constitués. Le premier de chaque poule sera directement qualifié au Mondial et les quatre meilleurs deuxièmes s’affronteront dans un mini-championnat. Le vainqueur de ce petit tournoi disputera les barrages intercontinentaux pour espérer accrocher une 10e place pour l’Afrique en 2026.