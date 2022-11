Coupe du Monde 2022 – Liste probable des 26 Lions convoqués par Aliou Cissé

A deux jours de la publication de la liste officielle des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde, nous avons dressé un groupe dont le choix des joueurs s’est fait selon leurs performances et leurs formes actuelles en club. Une sélection dans laquelle il faudra noter des absences de taille notamment celles de Saliou Ciss et d’Alfred Gomis, champions d’Afrique en février dernier avec Aliou Cissé. Gardiens Edouard Mendy (25 sélections) Le portier de Chelsea est le n°1 dans la hiérarchie des Lions et a fini de faire ses preuves dans la Tanière. Malgré sa situation actuelle en club, l’international sénégalais va connaître sa première participation à une Coupe du Monde. Après ses exploits à la CAN et aux barrages du mondial, Edou Mendy sera très attendus au Qatar. Seny Dieng (4 sélections) Désormais n°2 dans les cages des Lions, Seny Dieng sera présent au Qatar du fait de la garantie qu’il apporte à chaque fois qu’il a été sollicité depuis son arrivée dans la Tanière. Le portier de QPR incarne l’avenir dans la Tanière à son poste alors qu’il a devancé Alfred Gomis dans les choix de Cissé. Il servira de première doublure à Mendy. Mory Diaw (0 sélection) Sa présence à la place de Gomis peut surprendre plus d’un, mais Mory Diaw est dans la forme de sa vie. Appelé pour la première fois lors du rassemblement de septembre dernier, le portier de Clermont Foot s’est donné des chances pour éjecter Alfred Gomis dans la liste d’Aliou Cissé. A 29 ans, Mory pourrait découvrir la compétition la plus prestigieuse de la planète. Défenseurs Kalidou Koulibaly (64 sélections) Il sera encore une fois le capitaine du bateau pour ce mondial au Qatar. En pleine adaptation en Premier League après son transfert à Chelsea l’été dernier, le cadre aux 64 sélections mènera la troupe à cette troisième participations des Lions à la Coupe du monde. Ce sera pour Koulibaly, la deuxième campagne à cette échéance suprême après celle de Russie en 2018. Abdou Diallo (18 sélections) Son départ du PSG lui aura évité toute équivoque à la veille de cette Coupe du Monde. Abdou Diallo a rejoint Leipzig l’été dernier et joue plus souvent avec la formation allemande. Titulaire en charnière centrale dès son arrivée, Diallo va partir au mondial avec plus de confiance. Fort de 18 sélections, l’ancien de Dortmund s’est revêtu d’un statut de cadre. Pape Abou Cissé (13 sélection) Malgré sa méforme ou son absence depuis un mois à l’Olympiacos, Pape Abou Cissé bénéficie de son rôle de troisième défenseur central et de ses qualités plutôt rares dans la Tanière. Arrivé juste après le mondial 2018, il devrait prendre part à sa première Coupe du Monde. Il a gagné en responsabilité dans la Tanière et fait partie des champions d’Afrique. Abdoulaye Seck (5 sélections) Oui, Aliou Cissé avait dit ne pas porter ses choix sur les joueurs évoluant dans les championnats mineurs. Mais Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa, Israël) s’est illustré cette saison en C1 dans le même groupe que le PSG contre lequel il a inscrit un doublé. Constamment appelé en sélection, le défenseur de 30 ans devrait découvrir le mondial. Formose Mendy (2 sélections) Sa polyvalence lui aura servi de billet pour se joindre au groupe de Cissé en vue de ce mondial. L’Amiénois de 21 ans qui a honoré ses deux premiers caps en septembre va se frayer une place dans les 26 de Cissé. Sa capacité à jouer dans l’axe et sur le côté droit de la défense lui garantirait une place alors que le poste d’arrière droit souffre de l’absence de Bouna Sarr. Youssouf Sabaly (24 sélections) Youssouf Sabaly est un cadre de la sélection malgré ses blessures à répétition depuis son arrivée dans la Tanière. Un peu épargné, du moment qu’il est apte à prendre part à la compétition, Sabaly est sans doute l’option n°1 au poste d’arrière droit. Présent lors de l’édition 2018, le latéral du Bétis se dirige vers sa deuxième phase finale de Coupe du monde Fodé Ballo-Touré (14 sélections) De retour en force ces dernières semaines en atteste sa dernière apparition avec les Lions en septembre dernier. Fodé Ballo-Touré a gagné plus de temps de jeu avec les Rossoneri cette saison et on semble retrouver le défenseur qu’il a été à Monaco. Souvent entré en jeu, Ballo-Touré est naturellement le titulaire au poste de latéral gauche à l’absence de Saliou Ciss. Ismaïl Jakobs (2 sélections) Jakobs a honoré sa première sélection en septembre dernier et a réussi à convaincre Cissé pour gagner une place parmi les 26 Lions sui devront participer au mondial. Avec l’absence presque évidente de Saliou Ciss, le Monégasque est une aubaine pour le sélectionneur national qui devra pallier l’absence de son meilleur arrière à la dernière CAN. Milieux Nampalys Mendy (19 sélections) Le métronome des Lions fait partie des cadres de Cissé malgré ses difficultés avec Leicester où il n’arrive toujours pas à s’imposer. Le milieu de terrain de 30 ans a toujours eu la confiance de coach et n’a jamais déçu dans ses prestations. Arrivé en mars 2021, Nampalys devrait vivre sa première Coupe du monde. Il est devenu le dépositaire du jeu des Lions. Idrissa Gueye (94 sélections) Même s’il n’a pas le brassard, Idrissa Gueye est capitaine et fait partie des capitaines de la sélection. Le milieu d’Everton, recordman actuel de l’effectif sera au rendez-vous pour sa deuxième phase finale de Coupe du monde. Pape Matar Sarr (10 sélections) Le minot de la sélection fera partie sauf surprise de la liste des 26 Lions qui seront au Qatar dans quelques jours. Malgré son manque de temps de jeu avec Tottenham, Pape Matar est d’un profil rare dans l’effectif de la Tanière, pour manquer au rendez-vous. Pape Gueye (12 sélections) Sa patte gauche est d’une justesse sans égale chez les Lions. Pape Gueye est même parfois plébiscité pour une place de titulaire comme lors de la rencontre amicale face à la Bolivie. Le milieu de l’OM sera sans doute au Qatar. Pathé Ciss (1 sélection) Sa première apparition sous les couleurs nationales aura laissé sa marque dans l’entrejeu des Lions. Pathé est pour beaucoup un candidat sérieux à un poste de titulaire au milieu de terrain. Il a gagné sa place dans les choix de Cissé. Krépin Diatta (26 sélections) Il était le grand absent de la Coupe d’Afrique remportée par ses coéquipiers au Cameroun, Krépin Diatta. Mais son retour à la compétition cette saison lui a remis en confiance avant d’aller au mondial comme l’un des leaders techniques des Lions. Il sera logiquement dans la liste. Moustapha Name (6 sélections) Il arrive dans cette limite en ballotage, mais Name bénéficie d’un crédit que lui accorde le coach du fait de son aptitude à pouvoir dépanner au poste d’arrière gauche. Son état d’esprit est souvent loué par Cissé. Cheikhou Kouyaté (82 sélections) Capitaine moral de la sélection et un des cadres de toujours de Cissé, Cheikhou Kouyaté sera de la campagne avec les Lions. Ce sera peut-être sa dernière compétition avec la sélection nationale. Attaquants Sadio Mané (92 sélections) Leader et figure de proue de cette génération dorée, Sadio Mané mènera les Lions vers une nouvelle conquête après la campagne apprentissage de 2018. Le Ballon d’Or africain et deuxième au Ballon d’Or France Footballs sera très attendu au Qatar, au même titre que Messi, Benzema, Mbappé ou encore Neymar. Ismaïla Sarr (47 sélections) Izo est un cadre indiscutable malgré son jeune âge. Il fait partie des titulaires indiscutables de l’effectif de Cissé et prendra part à sa deuxième phase finale de Coupe du monde. Son expérience de la compétition sera de mise. Iliman Ndiaye (2 sélections) Iliman Ndiaye est en feu actuellement et quoi de plus judicieux que de l’emmener au mondial. Cissé connait ses qualités et saura en faire usage dans la compétition. Il est jusqu’ici le deuxième meilleur buteur sénégalais cette saison derrière Mané. Boulaye Dia (19 sélections) S’il y a un joueur qui a la confiance sans faille de son coach, c’est bien Boulaye Dia. Aliou Cissé l’adore et il le témoigne dans ses choix depuis son arrivée dans la Tanière. En feu en ce début de saison du côté de Salernitana, sa forme pourrait faire du bien aux Lions. Bamba Dieng (13 sélections) Dans une situation délicate en début de saison, Bamba Dieng a su rebondir avec l’OM. Il a retrouvé le groupe pro et a même marqué en championnat. De quoi bénéficier de la confiance et du coup de pouce de Cissé qui l’avait appelé en septembre pour ne pas l’accabler. Il sera au Qatar. Mbaye Diagne (11 sélections) Mbaye Diagne pourrait être l’invité surprise de la liste d’Aliou Cissé pour ce mondial. Le sélectionneur lui avait lancé le défi de retrouver la compétition et retrouver la forme pour espérer rentrer dans ses plans. Nicolas Jackson (0 sélection) Révélation de la Liga en ce début de saison avec Villarreal, Nicolas Jackson avait été appelé par Cissé en septembre mais n’avait pas pu honorer sa première cape. Néanmoins, l’attaquant sénégalais pourrait faire partie des surprises d’El Tactico au mondial. Il est d’un profil différent athlétique et véloce. wiwsport.com